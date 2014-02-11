شركة "السعودية للشحن" تختار "سامبا" مديراً للاكتتاب

وقعت شركة الخطوط السعودية للشحن "السعودية للشحن" مع شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار "سامبا كابيتال"، اتفاقية تتولى بموجبها سامبا كابيتال مهام المستشار المالي ومدير الاكتتاب لإدراج أسهمها في سوق الأسهم السعودية خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس مجلس إدارة السعودية للشحن المهندس خالد بن عبدالله الملحم أن رغبة الشركة في إدراج أسهمها بالسوق المالية تندرج في إطار استراتيجية الخصخصة التي تنتهجها حكومة المملكة.

وأضاف أن الحكومة تستهدف من استراتيجية الخصخصة إعادة هيكلة الشركات التابعة للخطوط الجوية العربية السعودية، ومن ضمنها "السعودية للشحن".