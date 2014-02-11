مبيعات "سوديك" المصرية تقفز لـ391 مليون دولار بـ2013

قال العضو المنتدب لشركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك"، إن مبيعات الشركة في 2013 بلغت 2.7 مليار جنيه، ما يعادل 391 مليون دولار، وإن الشركة سلمت أكثر من 600 وحدة سكنية خلال العام مع استمرار الطلب القوي على الإسكان.

وقال أحمد بدراوي في مقابلة له على هامش مؤتمر عقاري، اليوم الثلاثاء، إن سوديك تتوقع الحصول على مستحقات من العملاء بنحو أربعة مليارات جنيه خلال أربع إلى خمس سنوات مقبلة.

وتمثل مبيعات سوديك في 2013 قفزة بنسبة 69% عن مبيعات العام السابق التي بلغت 1.6 مليار جنيه.

وسوديك واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري المدرجة في البورصة المصرية، وتستهدف مشروعاتها الشرائح ذات مستويات الدخل فوق المتوسط، وتبدأ أسعار وحداتها من نحو 600 ألف جنيه للوحدة.

وقال بدراوي "بالتأكيد نأمل في تحقيق نفس المبيعات خلال هذا العام".

وذكر أن شركته استثمرت نحو 900 مليون جنيه في 2013، وتسعى ﻻستثمار ما بين 900 مليون جنيه ومليار جنيه هذا العام في حالة تسوية أرض مشروع "ويست تاون" مع الحكومة.

ويعد مشروع "وست تاون" من أكبر مشاريع الشركة، وهو حي سكني متكامل بمدينة الشيخ زايد في السادس من أكتوبر على مشارف القاهرة، ومشروع الجريا ومشروع فورتي ويست، ومشروع البوليجون ومشروع قطامية بلازا ومشروع اوتوفيل.