"دريك أند سكل" تفوز بعقد تنفيذ مشروع "ذا بوينت"

أكدت شركة "جلف تيكنيكال كونستركشن" الشركة التابعة لـ"دريك أند سكل إنترناشيونال" في تقرير خاص حصلت "العربية" على نسخة منة، على فوزها بعقد مقاولات عامة لتنفيذ مشروع "ذا بوينت" من "نخيل" بقيمة 375 مليون درهم إماراتي في نخلة جميرا.

وفي سياق متصل، حازت "باسافانت - رويديجر المحدودة"، الشركة الألمانية المملوكة بالكامل من شركة "دريك آند سكل إنترناشيونال"، على ثلاثة عقود جديدة، بقيمة إجمالية بلغت 166 مليون درهم (33.4 مليون يورو)، لتطوير سلسلة من محطات معالجة مياه الشرب والصرف الصحي في كلّ من رومانيا والبوسنة والهرسك وتركيا.

وتأتي العقود الأخيرة بمنزلة خطوة مهمة لترسيخ المكانة الطليعية للشركة، باعتبارها إحدى أبرز الشركات الرائدة ضمن قطاع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي في أوروبا.