أرباح "الدار" ترتفع لـ2.25 مليار درهم خلال 2013

أعلنت شركة الدار العقارية، اليوم الأربعاء، عن ارتفاع صافي أرباحها خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 بنسبة 67% ليبلغ 2.25 مليار درهم، مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2012.

وبلغ صافي الأرباح خلال الربع الرابع من العام 2013 ما يعادل 427 مليون درهم، أي بارتفاع نسبته 79% عن الفترة ذاتها من العام 2012. كما بلغ إجمالي الإيرادات 5.38 مليار درهم خلال العام 2013.

وقد جاء نمو صافي الأرباح خلال العام 2013 بشكل رئيس نتيجة الاستحواذ على شركة "صروح" واستمرار عمليات تسليم الوحدات في عدد من أهم المشاريع العقارية السكنية، وعمليات بيع عدد من الوحدات السكنية، إضافة إلى تسليم أعمال البنى التحتية كجزء من الصفقة التي تم الإعلان عنها مع حكومة أبوظبي خلال العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع الإيرادات المتكررة الناجمة عن محفظة العقارات الاستثمارية والفنادق التابعة للشركة.

وكانت شركة الدار قد احتسبت المكاسب الناتجة عن الاستحواذ على صافي أصول شركة "صروح" مرة واحدة، عقب إتمام عملية الاندماج بين الشركتين.

وقال أبوبكر صدّيق الخوري، رئيس مجلس إدارة شركة الدار العقارية: "لقد أحرزنا تقدماً ملحوظاً في وضع كافة الأسس اللازمة لتحقيق النمو المستدام للشركة، لا سيما عقب إنهاء عملية الاندماج مع شركة صروح خلال فترة زمنية أقصر مما كان مخططاً له، كما نجحنا في تعزيز وضعنا المالي وتحسين هيكلة رأس المال وقطع أشواط كبيرة في تحقيق التوازن المرجو بين المشاريع التطويرية للشركة وتحقيق الإيرادات المتكررة الناجمة عن أعمالها".

وأضاف الخوري "يمثل النمو القوي الذي يشهده اقتصاد إمارة أبوظبي حافزاً لنا لمواصلة الدور الرئيس الذي نلعبه في بناء المجمّعات السكنية والوجهات الترفيهية التي تلائم أنماط الحياة المختلفة لكل من المقيمين والسياح في العاصمة الإماراتية على حد سواء. ونقوم حالياً بالعمل على مشاريع تطويرية جديدة ضمن مساحات الأراضي الواسعة التي نملكها، لنستهل بها مرحلة جديدة في تنمية الأرباح وتعزيز القيمة لمساهمينا".