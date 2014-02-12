31 مليار دولار فائض صادرات الصين في يناير

ذكرت الجمارك الصينية اليوم الأربعاء، في بيان صحافي، أن الصين سجلت في يناير ارتفاعاً نسبته 14% على مدى عام في الفائض التجاري الذي بلغ 31.86 مليار دولار.

وبذلك ترتفع صادرات ثاني اقتصاد في العالم بنسبة 10.6% في شهر يناير الماضي، لتبلغ 207.13 مليار دولار، بينما شهدت الواردات ارتفاعا نسبته 10% وبلغت قيمتها 175.27 مليار دولار.

وكان أحد عشر اقتصاديا استطلعت صحيفة وول ستريت جرنال آراءهم، توقعوا ارتفاعا في الصادرات، بمعدل 0.1% في يناير. وكانت هذه الصادرات سجلت ارتفاعا نسبته 4.3% في ديسمبر.

يذكر أن الصين أشارت في وقت سابق إلى أنها واثقة من أنها أصبحت القوة الاقتصادية الأولى في العالم، وأعلنت عن مبادلات سنوية تتجاوز للمرة الأولى 4 آلاف مليار دولار في 2013.

وقد ارتفع الفائض التجاري الصيني 12.8% العام الماضي وبلغ لمجمل 2013 حوالي 259 مليار دولار، في أعلى مستوى له منذ 2002.