دمج عملاقي أميركا لكابل التلفزيون بـ45 مليار دولار

وافقت شركة "كومكاست" على شراء "تايم ورنر كابل"، ليتم بذلك دمج أكبر شركتين أميركيتين للكابل التلفزيوني، بحسب مصادر مطلعة.

وتبلغ قيمة هذه الصفقة 45.2 مليار دولار، علماً أنها ستتم عبر مبادلة الأسهم.

وستقوم "كومكاست" بدفع 159 دولاراً لكل سهم من "تايم ورنر كابل"، ما يشكل علاوة بنحو 18% عن إغلاق جلسة أمس.

ومن شأن هذه الصفقة أن تضيف لـ"كومكاست" أكثر من 11 مليون اشتراك منزلي، فيما ستحصل الشركة الجديدة على 75% من سوق خدمات الكابل في أميركا.

وتبقى هذه الصفقة والمتوقع أن يتم الإعلان عنها رسمياً، مساء اليوم، عرضة لانتقادات واسعة من قبل مفوضية الاتصالات الفيدرالية، نظراً لخطورتها على تنافسية هذا القطاع الحيوي في الولايات المتحدة.