"دبي للاستثمار" تعتزم تطوير 30 مليون قدم في الإمارات

كشفت شركة دبي للاستثمار، عن خطط مستقبلية لتطوير 30 مليون قدم مربعة تمتلكها وحدات تابعة لها في دولة الإمارات، من بينها مجمع دبي للاستثمار، دبي للاستثمار العقاري، والطيف للاستثمار، بالإضافة لمشروعها المشترك مع الاتحاد العقارية من خلال شركة "العقارية للاستثمار".

وأضافت الشركة في بيان نشر على موقع سوق دبي المالي صباح اليوم الخميس إنها تخطط في الشهور المقبلة للكشف عن مشاريع مميزة في أنحاء الإمارات، على أن تغطي هذه المشاريع عدة مناطق بما في ذلك ميدان، ومردف، وقرية جميرا سيركيل في دبي، فضلاً عن مشاريع تطويرية أخرى في الفجيرة وأبوظبي.

وتستحوذ العقارات على أكثر من 67%، من قاعدة أصول دبي للاستثمار بقيمة إجمالية تصل حالياً إلى أكثر من 8.38 مليار درهم، ما يجعلها من أكبر الشركات العقارية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في شركة دبي للاستثمار، خالد بن كلبان على أن قطاع العقارات في دولة الإمارات يشهد نموا لافتاً، مما يعكس الأسس القوية التي يستند إليها القطاع والثقة الكبيرة التي يحظى بها من قبل الشركات.

وأضاف بن كلبان "شهدنا في الأشهر الاثني عشر الماضية ارتفاع متوسط أسعار العقارات في دبي لأكثر من 30%، وهذا يعزز ثقتنا بأن عام 2014 سيشكل محطة رئيسية وهامة في مسيرة نمو القطاع العقاري بدولة الإمارات".