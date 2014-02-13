"رولز رويس" تتوقع استقرارا في مبيعاتها بـ2014

ذكرت شركة رولز رويس البريطانية أنها تتوقع استقرار أرباحها السنوية هذا العام مع انخفاض إيرادات وحدة الطيران العسكري ووحدة الصناعات البحرية قبل أن تعود إلى النمو في 2015.

وقالت رولز رويس - ثاني أكبر شركة لصناعة محركات الطائرات في العالم بعد جنرال إلكتريك الأميركية - إن توقف نمو الإيرادات والأرباح يأتي بعد أداء قوي في 2013 إذ إنها سجلت أرباحا قياسية في المستويات العليا للتوقعات.

وقالت الشركة اليوم الخميس إن أرباحها الأساسية في 2013 قبل الضرائب بلغت 1.76 مليار جنيه إسترليني(2.92 مليار دولار)، مقارنة مع 1.43 مليار جنيه إسترليني في 2012 وقرب أعلى توقعات المحللين التي جاءت بين 1.36 مليار جنيه إسترليني و1.89 مليار بحسب مسح أجرته تومسون رويترز شمل 19 محللا.

وارتفعت الإيرادات الأساسية 27 بالمئة إلى 15.5 مليار جنيه إسترليني. ويرجع الأداء القوي جزئياً إلى أول مساهمة من شركة توجنوم الألمانية لمحركات الديزل التي استحوذت عليها رولز رويس بالاشتراك مع دايملر عام 2011.

وزادت قيمة الطلبيات المسجلة لدى رولز رويس 19 بالمئة إلى 71.6 مليار جنيه إسترليني، ورفعت الشركة التوزيعات النقدية 13 بالمئة إلى 22 بنسا للسهم.