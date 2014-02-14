شركة أباتشي تسجل هبوطاً غير متوقع بأرباح نهاية 2013

أعلنت شركة "أباتشي" الأميركية للنفط والغاز، هبوطاً أكبر من المتوقع في أرباحها في الربع الأخير من العام الماضي مع تراجع حاد في إنتاجها بسبب مبيعات للأصول وشتاء قارس في الولايات المتحدة.

وقالت أباتشي إنها وافقت على بيع جميع عملياتها في الأرجنتين إلى شركة "واي بي إف" التي تسيطر عليها الدولة مقابل 800 مليون دولار.

وكانت الشركة التي لها أيضاً عمليات في مصر وأستراليا وبحر الشمال قد حددت مستوى مستهدفاً لمبيعات الأصول لعام 2013 عند 4 مليارات دولار.

وأعلنت في يوليو الماضي عن بيع أصول في خليج المكسيك إلى شركة استثمارية خاصة مقابل 3.75 مليار دولار، وأتبعت ذلك ببيع ثلث عملياتها في مصر إلى شركة تشاينا بتروكيميال كورب في صفقة قيمتها 3.1 مليار دولار.

وحذرت أباتشي في يناير من إنتاج ضعيف في الربع الرابع، قائلة إن شتاء شديد البرودة في الولايات المتحدة ألحق ضرراً بالإنتاج في عملياتها في ولايات أوكلاهوما وتكساس ونيكو مكسيكو.

وهبطت الأرباح الصافية للشركة إلى 174 مليون دولار في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي من 649 مليون دولار قبل عام. وتراجعت الإيرادات 19% إلى 3.57 مليار دولار.