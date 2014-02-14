شركة يابانية تعرض 900 مليون دولار لشراء "فايبر"

تعتزم شركة "راكوتن اليابانية" للتجارة الإلكترونية شراء شركة "فايبر ميديا" صاحبة تطبيق الاتصالات والرسائل الفورية المعروف بإسم "فايبر"، عبر عرض كبير بلغ 900 مليون دولار.

وبحسب ما ذكرته شركة راكوتن اليابانية اليوم الجمعة أنها أمل الاستفادة من أنشطة الشركة المتنامية في الأسواق الناشئة.



يذكر أن رجل الأعمال الإسرائيلي تالمون ماركو هو من يملك ويدير شركة فايبر من قبرص.

