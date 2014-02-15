ابتكار رمل لا يمتص الماء سيزيد بناء الحدائق العامة

توصلت شركة إماراتية إلى إنتاج رمل لا يمتص الماء قد يكون فتحاً علمياً جديداً لتوفير آلاف الغالونات من الماء الذي يستخدم في ري المحاصيل ويساهم في تقليل معدلات تلوث البيئة.

وسيكون من أبرز الآثار الإيجابية في المرحلة الأولى لهذا الابتكار الجديد، خفض تكاليف صيانة وبناء الحدائق العامة، وحدائق المنازل.

ونقلت صحيفة "ذي ناشيونال" الصادرة باللغة الإنجليزية عن فهد حارب، الرئيس التنفيذي لشركة "ديسالت إنوفيشن ميدل إيست"، التي تمتلك المصنع الذي ينتج هذا الرمل قوله إن استخدام هذا الرمل يساعد على تخفيض مدة ري المحاصيل والحدائق بالمرشات من 40 دقيقة في اليوم إلى دقيقتين فقط.

وأوضح أن هذا الرمل يدوم لمدة 30 عاماً، ما يساهم في معالجة هدر المياه.

وأشار إلى أن هذا المشروع بدأ في عام 2006 مع شريكه الألماني هيلموث شولز الذي اخترع المادة السائلة المضافة للرمل. وأضاف أنه قرر الاستثمار في هذا المشروع بعد أن اقتنع بفوائده العديدة للدولة.

وذكر حارب أن المشروع لاقى اهتماماً من أستراليا وكندا وتونس والجزائر وألمانيا، وأعرب عن أمله بالتوسع في استخدام هذا المنتج في أبوظبي.

وكانت "جامعة الإمارات" قد أجرت عدة تجارب لمدة سنتين أثبتت نجاح المشروع في زراعة الأرز والطماطم والخس و "الألفالفا".