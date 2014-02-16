شعاع كابيتال تعود للربحية في 2013 بـ2.8 مليون درهم

كشفت شركة شعاع كابيتال الإماراتية عن تحقيق أرباح سنوية خلال العام الماضي بلغت 2.8 مليون درهم، مقارنة مع خسائر خلال 2012، بلغت قيمتها 59 مليون درهم.

وأكدت الشركة في بيان تلقى موقع "العربية. نت" نسخة منه، عودتها للربحية خلال العام الماضي.

ووصلت إيرادات الشركة إلى 198 مليون درهم، بزيادة نسبتها 44% عن 2012 والتي بلغت حينها 137 مليون درهم.

ويرجع ارتفاع الإيرادات إلى التحسن الملحوظ في أداء وحدات إدارة الأصول والاستثمار المصرفي وأسواق المال والإقراض، إلى جانب المكاسب القوية التي حققتها الاستثمارات في الصناديق التي تديرها شعاع.

وانخفضت النفقات التشغيلية بنحو 16 مليون درهم، لتصل إلى 174 مليون درهم، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيس نتيجة إجراء المزيد من التخفيضات في المصاريف الإدارية والعمومية.

وكانت شعاع قد سجلت خلال الربع الرابع من 2013 إيرادات بلغت 64 مليون درهم، مقارنة بـ25 مليون درهم سُجلت في الربع الرابع من العام 2012، كما سجلت صافي ربح بلغ 3.8 مليون درهم، مقارنة بصافي خسارة بلغت 21 مليون درهم في الربع الرابع من العام 2012.

وجاء هذا الارتفاع بدعم من زيادة في إيرادات وحدة الاستثمار المصرفي بلغت 6 ملايين درهم، وربح 17 مليون درهم حققتها الاستثمارات في الصناديق التي تديرها شعاع.