العبار: 2.6 مليار درهم أرباح إعمار العقارية بنمو 21%

قال محمد العبار، رئيس مجلس إدارة "إعمار العقارية" إن الشركة حققت صافي أرباح بقيمة 2.568 مليار درهم إماراتي (699 مليون دولار) خلال عام 2013، بنمو نسبته 21% مقارنة بصافي الأرباح المسجل في 2012 والبالغ 2.119 مليار درهم (577 مليون دولار).

وأضاف العبار في بيان صحافي، أن مشروع "وسط مدينة دبي" ساهم بدور محوري في حفز نمو القطاع العقاري وقطاعات تجارة التجزئة والسياحة والضيافة، علاوة على توفير أكثر من 50 ألف فرصة عمل منذ إطلاق المشروع.

وبلغت الإيرادات السنوية 10.328 مليار درهم (2.812 مليار دولار)، بنمو نسبته 25% مقارنة بإيرادات عام 2012 البالغة 8.240 مليار درهم (2.243 مليار دولار).

وساهمت قطاعات مراكز التسوق وتجارة التجزئة، والضيافة والترفيه، مجتمعة بـ4.8 مليار درهم (1.307 مليار دولار) من إجمالي الإيرادات المحققة لعام 2013، أو ما نسبته 46%من إجمالي الإيرادات.

وتمثل هذه الأرقام نمواً بنسبة 17% في إيرادات النشاطين المذكورين مقارنة بإيرادات العام 2012 البالغة 4.096 مليار درهم (1.115 مليار دولار).

وحققت عمليات "إعمار" في القطاع العقاري إيرادات بقيمة 5.528 مليار درهم (1.505 مليار دولار). أما عمليات الشركة في الأسواق العالمية فحققت إيرادات وصلت إلى 1.167 مليار درهم (318 مليون دولار) خلال العام 2013، بنسبة 11% من إجمالي الإيرادات.

ووصلت إيرادات الربع الأخير (أكتوبر إلى ديسمبر) من 2013 إلى 2.762 مليار درهم (752 مليون دولار) بنمو قدره 18% مقارنة بإيرادات الربع الثالث البالغة 2.347 مليار درهم (639 مليون دولار).

أما صافي الأرباح خلال الربع الأخير من 2013 فبلغ 756 مليون درهم (206 مليون دولار)، بنمو قدره 30% مقارنة بصافي أرباح الربع الثالث والذي بلغ 581 مليون درهم (158 مليون دولار)؛ ونمو نسبته 48% مقارنة بصافي أرباح الربع الأخير من 2012 والبالغ 512 مليون درهم (139 مليون دولار).



