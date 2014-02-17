تفاقم خسائر متراكمة لشركات إماراتية لـ4.4 مليار درهم

كشف بيانات الشركات الإماراتية المعلنة، التي اطلعت عليها "العربية نت"، ارتفاع الخسائر المتراكمة لدى 15 شركة مدرجة في أسواق المال الإماراتية، من بينها 10 شركات في سوق دبي و5 في سوق أبوظبي.

وبحسب آخر نتائج مالية معلنة للشركات الإماراتية، فإن الخسائر التراكمية للشركات بلغت 4.472 مليار درهم، حظيت الشركات المدرجة في دبي على 4.225 مليار درهم منها، وبلغت خسائر الشركات المتراكمة لسوق أبوظبي 246.85 مليون درهم.

خسائر الخليج للملاحة المتراكمة بلغت حتى نهاية العام الماضي 1.154 مليار درهم، فيما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة الخليجية للاستثمارات 858 مليون درهم، بما نسبته 48% من رأس المال.

"سوق دبي" قلصت خسائرها

وبلغت خسائر شركة سوق دبي المالي 64.78 مليون درهم، فيما خسرت شركة تكافل الإمارات 83 مليون درهم، ودار التكافل 49.8 مليون، وتفاقمت خسائر شركة ديار للتطوير العقاري المتراكمة إلى 1.692 مليار درهم.

وكان مجلس إدارة ديار للتطوير قد كشف عن دراسة لإعادة هيكلة رأس مال الشركة عبر تخفيض الأسهم، قبل أن يعود ويتراجع عن القرار بحسب بيان للشركة أمس الأحد.

وبلغت خسائر شركة سلامة للتأمين نحو92.4 مليون درهم، والاتحاد 43 مليون درهم، فيما بلغت خسائر شركة أمان للتأمين المتراكمة 113.8 مليون درهم.

أقساط شركات التأمين غير كافية



وقال مدير الاستثمارات في شركة الزرعوني للاستثمارات وضاح الطه لـ"العربية نت"، إن قطاع التأمين بحاجة إلى مزيد من الوقت ليتمكن من رفع هذه الخسائر المتراكمة، مشيراً إلى أن بعض الشركات قد تكون مضطرة إلى تخفيض رأسمالها لتجاوز هذه الخسائر.

وأشار الطه إلى أن الأقساط التي تحصل عليها شركات التأمين قد لا تكون كافية للوفاء بالتزاماتها مع تسارع وتيرة الخسائر المتراكمة.

ولفت الطه إلى نجاح شركة سوق دبي المالي في تقليص خسائرها المتراكمة، ما يؤكد أن وضعها جيد، فيما فاقمت الشركة الخليجية للملاحة من خسائرها المتراكمة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية بلغت خسائر شركة ميثاق للتأمين 42.3 مليون درهم، والهلال الأخضر 21.7 مليون درهم، والوطنية للتكافل 23.95 مليون درهم.

أما الشركة الرابعة في سوق أبوظبي فهي شركة أركان والتي بلغت خسائرها التراكمية نحو 60.5 مليون درهم، ورفعت شركة أسماك من خسائرها إلى 98.4 مليون درهم.