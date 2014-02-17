نخيل تطلق برجها السكني "بالم تاور" بجذع نخلة دبي

أطلقت شركة "نخيل" اليوم برجها السكني "بالم تاور"، الواقع على الواجهة الشاطئية في جذع "نخلة جميرا" دبي، والذي يضم 504 وحدات سكنية فاخرة مخدومة ومفروشة بالكامل تعلو فندق من فئة الخمس نجوم يتكون من 50 طابقاً، بحسب "وام".

و"بالم تاور" جزء من مشروع نخيل مول - مركز تسوق وفندق - الوجهة الجديدة للتسوق في قلب الجزيرة الشهيرة عالميا.. ويضم وحدات سكنية متنوعة مخدومة ومفروشة بالكامل تتنوع ما بين استوديوهات وغرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتتميز بإطلالات بانورامية جلية غايةً في الروعة لمشهد الأفق المذهل لمدينة دبي ونخلة جميرا ومياه الخليج العربي.

ومن المقرر الانتهاء من "بالم تاور" نهاية عام 2016 ويشمل أيضا فندقاً من فئة الخمس نجوم يضم 290 غرفة فندقية ومجموعة من مرافق الطعام والترفيه ويعلو سطحه حوض معلق للسباحة ومطعم مطل على البحر من جميع الجهات جميعها متاحة لجميع سكان "بالم تاور"، حيث سيشغل الفندق الطوابق الـ 18 الأولى من البرج.