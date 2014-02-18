الاتصالات السعودية توسع خدماتها الذكية مع "إريكسون"

وقعت مجموعة الاتصالات السعودية اتفاقية توسيع شبكة الحزم الأساسية المتطورة باستخدام حلول شركة إريكسون كحزم أساسية متطورة إلى جانب حلول SGSN - MME التي ستتيح للعملاء في مختلف أنحاء المملكة أحدث التقنيات في مجال شبكات الاتصالات، خاصة في ضوء تزايد عدد مستخدمي الهواتف الذكية والحواسيب اللوحية وتطبيقاتها على نحو دائم.

وتوفر حلول الحزم الأساسية إلى جانب تكاملها مع شبكات الجيل الرابع، مجموعة شاملة ومتكاملة من تطبيقات الوسائط المتعددة وخدمات اتصالات النطاق العريض عالية الجودة في أي مكان تقريباً، وستسخر شركة إريكسون استشاراتها وخبراتها في مجال تكامل الأنظمة بحسب بيان صحافي للشركة السعودية.

وأوضح الدكتور خالد البياري، النائب الأول لرئيس مجموعة الاتصالات السعودية للتقنية والعمليات، أن الشركة تسعى لتقديم أفضل معايير جودة الشبكات من خلال عمليات التحديث والترقية المستمرة في بناها التحتية، حيث تربط الشركة مع إريكسون شراكة طويلة الأمد، وستمكن حلول الحزم الأساسية المتطورة متعددة قنوات الربط من مواصلة تقديم الجيل الأحدث من الخدمات للعملاء.

ويشمل نطاق الاتفاقية المتطورة تجهيز شبكة الاتصالات السعودية بأحدث التقنيات التكنولوجية المتاحة المتواكبة مع الطلب المتزايد على خدمات النطاق العريض المحمول من خلال منصات متعددة، وقنوات الربط عالية الفعالية.