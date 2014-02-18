الصين تجتذب استثمارات أجنبية جديدة بـ11 مليار دولار

قالت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء إن الصين اجتذبت استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10.76 مليار دولار في يناير، بزيادة قدرها 16.1 بالمئة عن الشهر نفسه من العام الماضي، في بادرة ثقة بأن ثاني أكبر اقتصاد في العالم مازال قويا رغم فتور النمو.

وأضافت الوزارة أن غالبية الاستثمارات الجديدة- حوالي 6.33 مليار دولار- ذهبت إلى قطاع الخدمات في الصين، في حين تراجعت الاستثمارات في قطاع التصنيع 21.7 بالمئة.

وأبلغ متحدث باسم الوزارة الصحافيين أن الإصلاحات الاقتصادية في الصين، وخصوصا في قطاع الخدمات ساعدت في تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب.

وأضاف قائلا "نتوقع أن يحتفظ الاستثمار الأجنبي المباشر بزخم قوي هذا العام".

واجتذبت الصين تدفقا مطردا من الاستثمار الأجنبي كل عام منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية في 2001 مع اقتناص الشركات الفرصة للدخول إلى سوق أكثر دولة في العالم سكانا.

وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الصين في 2013 مستوى قياسيا مرتفعا بلغ 117.6 مليار دولار.

وفي يناير ارتفع الاستثمار من 10 دول ومناطق اسيوية بما في ذلك هونج كونج وتايوان واليابان وكوريا الجنوبية 22.2 بالمئة إلى 9.55 مليار دولار. وزاد الاستثمار من الولايات المتحدة بنسبة 34.9 في المئة الى 369 مليون دولار في حين تراجع الاستثمار من الاتحاد الاوروبي 41.3 بالمئة الى 482 مليون دولار.

وفي الوقت نفسه أظهرت بيانات الوزارة زيادة في أنشطة الشركات الصينية في الخارج حيث بلغ الاستثمار المباشر المتجه الى الخارج 7.23 مليار دولار في يناير، مرتفعا بنسبة 47.2 بالمئة عن مستواه قبل عام.