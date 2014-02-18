الطيار للعربية.نت: ندرس استحواذات جديدة في أوروبا

تعتزم مجموعة الطيار للسفر السعودية التوسع في أوروبا عبر استحواذات جديدة تقوم بدراستها حالياً، بحسب رئيس المجموعة ناصر الطيار في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية نت".

وأضاف الطيار "الاستحواذ على شركة اليجانت ريسورت في أوروبا كان الأول ولن يكون الأخير، نقوم بالفعل بدراسة عدد من عمليات الاستحواذ سيتم الإعلان عنها في حينه".

وأعلنت مجموعة الطيار للسفر القابضة مطلع شهر فبراير الجاري عن استحواذ شركة عطلات الطيار للسفر والسياحة على شركة اليجانت ريسورت، وهي إحدى الشركات المملوكة لمجموعة توماس كوك البريطانية في صفقة بلغت قيمتها 14.3 مليون إسترليني.

وسيبدأ الأثر المالي لهذه الصفقة اعتباراً من الربع الثاني من العام الجاري.

ورفض الطيار الإفصاح عن الشركات التي يجري دراسة الاستحواذ عليها في أوروبا، مشيراً إلى أنه تم تخصيص مبالغ مالية محددة لهذه التوسعات.

وقال الطيار "نقوم بحجز جزء من الأرباح السنوية لتمويل التوسعات والاستثمارات المرتقبة للشكرة، ولذلك لن نكون بحاجة إلى تمويل إضافي لهذه الصفقات".

ونفى الطيار ما يقال بشأن تركز إيرادات الشركة في عدد من العقود الحكومية، وقال "العقود الحكومية تشكل فقط 28%، من إيرادات الشركة".