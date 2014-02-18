عائلة "بيجو" توافق على تحالف صيني بـ4 مليارات دولار

منحت العائلة المؤسسة لمجموعة "بيجو سيتروين" الفرنسية لصناعة السيارات الضوء الأخضر لإقامة تحالف مع دونغ فنغ الصينية، من خلال زيادة رأس المال بواقع 3 مليارات يورو (4.1 مليار دولار)، وهو ما من شأنه أن ينهي هيمنة إحدى أعرق الأسر الصناعية في فرنسا، وفقاً لمصادر مطلعة.

وقال مصدران مقربان من الاجتماعات، إن مجلسي إدارة المؤسسة المالكة لحصة عائلة بيجو ووحدة إف.إف.بي التابعة للمؤسسة اتفقا على خطة زيادة رأس المال التي ستعلنها المجموعة الفرنسية في 19 فبراير.

وأكد مصدر أن أعضاء مجلسي إدارة الشركتين وافقوا على "كل المقترحات" التي تم التفاوض بشأنها مع شركة صناعة السيارات الصينية.

وتجري بيجو ودونغ فنغ موتور محادثات منذ شهور بخصوص اتفاق إنقاذ تستحوذ بموجبه كل من الشركة الصينية والحكومة الفرنسية على 14%. وقالت المصادر إنه من المنتظر أن يقر مجلس إدارة بيجو الخطة يوم الثلاثاء ويعلنها في اليوم التالي.