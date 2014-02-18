مشاريع الكويت توزع 20% نقداً و5% أسهم منحة

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن تحقيق صافي ربح بقيمة 40.1 مليون دينار كويتي (142.2 مليون دولار أميركي) أو 29.31 فلس (10.4 سنت أميركي) للسهم الواحد بنهاية عام 2013 بارتفاع نسبته 27 % مقارنة مع ربح بقيمة 31.6 مليون دينار (112.4 مليون دولار) أو 23.28 فلس (8.3 سنت) الذي حققته في عام 2012.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، بحسب بيان صحافي، بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 20% (أو 20 فلساً للسهم الواحد) و5 %أسهم منحة، وهي التوصية التي تخضع لموافقة الجمعية العمومية لمساهمي الشركة والجهات الرقابية.

وبلغت أرباح الربع الرابع 14 مليون دينار (50 مليون دولار) بارتفاع نسبته 75% عن الربح المحقق للفترة نفسها من العام 2012 والذي بلغ 8 ملايين دينار (28.4 مليون دولار).

وسجلت الإيرادات الإجمالية من العمليات المستمرة لعام 2013 ارتفاعاً بنسبة 28% لتصل إلى 513 مليون دينار (1.8 مليار دولار) مقارنة بمبلغ 402 مليون دينار (1.4 مليار دولار) في عام 2012.

كما ارتفع مجموع الأصول المجمّعة في 2013 ليصل إلى 8.6 مليار د ينار (30.5 مليار دولار)، مقارنة مع 7.2 مليار دينار (25.6 مليار دولار) في 2012.