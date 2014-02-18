هيرميس تسعى لرفع الأصول المدارة في مصر 25% في 2014

قالت المجموعة المالية المصرية "هيرميس" اليوم الثلاثاء إنها تسعى لزيادة الأصول التي تديرها في مصر 25%، خلال عام 2014 ارتفاعا من مستواها الحالي 1.9 مليار دولار.

وقال نبيل موسى المدير التنفيذي لإدارة الأصول في هيرميس إن العائد على صناديق الأسهم لدى المجموعة تراوح بين 25 و30%، في 2013 مقارنة مع 45%، في العام السابق.

وأضاف قائلا في دائرة نقاش عقدها قطاع إدارة الأصول في المجموعة بحضور مجموعة من الصحفيين "هيرميس تدير أصولا بنحو 3 مليارات دولار في الشرق الأوسط منها 1.9 مليار في مصر و1.1 مليار في باقي المنطقة من خلال مكاتبنا في دبي والسعودية".

وقال خليل البواب المدير التنفيذي لإدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت إن هيرميس تتوقع عائدا على صناديق الاستثمار النقدية هذا العام بين 8.25%، و8.75%.

وأضاف أان العائد على صناديق الاستثمار التي تديرها هيرميس للصناديق ذات العائد الثابت بلغ 14.6%، في 2013 ونحو 11.3% في 2012.

وذكر البواب أن العائد على صناديق الاستثمار النقدية التي تديرها هيرميس بلغ 10.6%، في 2013 مقارنة مع 11.3%، في 2012.

وهيرميس هي أكبر بنك استثمار في الشرق الأوسط وتمتلك العديد من الشركات التابعة بجانب حصة في شركة سوديك المصرية وحصة في بنك الاعتماد اللبناني وتعمل في أسواق مصر والسعودية والإمارات والكويت والأردن ولبنان وعمان وقطر.

وقال موسى إن هناك بداية استقرار سياسي في مصر "ومع وجود رئيس ستزيد الاستثمارات لدينا في مصر".

ومن المتوقع إجراء الانتخابات الرئاسية في مصر خلال أبريل المقبل.

وأضاف موسى "نحن متفائلون بحذر".