"لاكلوش" لإدارة الثروات تتوسع في دبي المالي

أعلنت شركة لاكلوش لإدارة الثروات التابعة لمجموعة لاكلوش عن حصولها على ترخيص من سلطة دبي للخدمات المالية لتعزيز تواجدها في المنطقة.

وتقدم الشركة حلولاً لعملائها من خلال أدوات استثمارية عدة، كالأسهم وأدوات الدخل الثابت والائتمان والعملات والسلع. ويقوم نموذج لاكلوش على تعزيز علاقاتها طويلة الأمد مع عملائها، الأمر الذي يعد أحد أهم الدعائم للشركة.

ولدى لاكلوش القدرة على التواصل مع البنوك الرائدة في دبي وسنغافورة وسويسرا، كما تقوم الشركة بإدارة قاعدة أصول عالمية، إضافة إلى مجموعة واسعة من المنتجات، سواء كانت تلك لخدمة أغراض معينة، أو الخدمات المصرفية الخاصة.

وقالت منال العمري، المدير الإداري لدى الشركة: "إن افتتاح مكتب لنا في مركز دبي المالي العالمي يمكننا من التفاعل مع القطاع المالي في الإمارات ودول مجلس".

وأضافت "إن توسعنا إلى الأسواق الخليجية أمر هام لنجاحنا، خاصة مع وجود قائمة عملاء في المنطقة، تدرك تميزنا كمدير أصول مستقل يقدم أسلوباً فريداً وآمناً لإدارة الثروات منها".

وقال جيفري سنجر، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي "نحن سعداء باختيار لاكلوش لإدارة الثروات مركز دبي المالي العالمي، البوابة التي تربط أسواق المنطقة مع أسواق المال في العالم، لإطلاق عملياتها الإقليمية، فالبيئة الداعمة التي يوفرها المركز تجعل منه قاعدة مستقرة وموثوقة وآمنة للمؤسسات المالية التي تتطلع لتطوير أعمالها، ونحن نتطلع لانضمام فريق لاكلوش إلى مقرها في مركز دبي المالي العالمي لتعزيز قطاع إدارة الأصول في المنطقة".