11 مليار درهم عائدات "دو" بالربع الأخير من 2013

حققت شركة الاتصالات المتكاملة "دو" أداء قوياً على جميع مستويات الأعمال عبر إعلانها اليوم عن نتائجها المالية السنوية للعام 2013 والربع الأخير من العام نفسه.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إن هذه النتائج تأتي لتؤكد التزام الشركة بضمان قيمة أفضل للمساهمين، وتعزيز أدائها على جميع مستويات الأعمال، ما انعكس إيجاباً على عوائد الأسهم، مضيفة أن الشركة حرصت على تعزيز الكفاءة وتطوير الإمكانات من خلال ضخ مزيد من الاستثمارات لمواصلة تميزها في خدمة العملاء، وخلق قيمة طويلة الأمد لمساهميها ودعم نمو اقتصاد الإمارات.

إلى ذلك، وبحسب النتائج التي أعلنتها الشركة، فقد بلغ إجمالي العائدات 10.80 مليار درهم، وهو ما يمثل زيادة قدرها 9.7% مقارنة مع العام 2012، حيث بلغ إجمالي العائدات 9.84 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي إيرادات الهاتف المتحرك 8.37 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 9.6% على أساس سنوي.

أما نمو عائدات بيانات الهاتف المتحرك، فقد زادت بنسبة 33.8% من 1.77 مليار درهم في العام 2012 إلى 2.36 مليار درهم في العام 2013. وشكلت البيانات 27.7% من إجمالي عائدات خدمات الهاتف المتحرك مقارنة مع العام 2012 حيث شكلت 22.6%.

وسجلت نمو الأرباح قبل اقتطاع الفائدة والضريبة والمستهلكات بنسبة 7.3% لتصل إلى 4.29 مليار درهم مقارنة مع العام 2012، حيث وصلت إلى 4 مليارات درهم، بينما بلغ التدفق النقدي الحر 2.33 مليار درهم بعد أن بلغ 1.75 مليار درهم في العام 2012.

ووفقاً لبيان الشركة، فقد سجل صافي الأرباح قبل خصم حقوق الامتياز نمواً بنسبة 6.7% على أساس سنوي ليصل إلى 3.01 مليار درهم مقارنة مع العام 2012، حيث وصل إلى 2.82 مليار درهم، أما صافي الأرباح بعد خصم حقوق الامتياز فقد ارتفع إلى 1.99 مليار درهم بعد أن وصل إلى 1.98 مليار درهم في العام 2012.

واقترحت الشركة توزيع أرباح نهاية السنة بقيمة 0.19 درهم للسهم الواحد، مما يرفع إجمالي العائدات السنوية على السهم إلى 0.31 درهم. كما حصل المساهمون على 0.10 درهم لكل سهم كأرباح خاصة تم دفعها خلال السنة.

وفي سياق متصل، قال أحمد بن بيات، رئيس مجلس إدارة دو "فاق أداؤنا التوقعات، ونؤكد التزامنا بتحقيق نتائج مميزة على الرغم من المناخ التنافسي المتزايد"، مضيفاً "لقد استطعنا مواصلة تحقيق النمو من حيث العائدات من خلال تطويرنا منتجات مبتكرة لتلبية احتياجات قاعدة عملائنا التي تشهد ازدياداً متواصلاً، والتركيز على توفير البيانات بسرعة عالية".