سامسونغ تطرح هاتف غالاكسي أس 5 بسعر مخفض

تُخطط شركة "سامسونج" لطرح هاتفها الذكي المُنتظر "غالاكسي إس 5" بسعر تنافسي ومُخفض مُقارنةً مع الأسعار التي بيعت بها هواتفها الشهيرة مثل "غالاكسي إس 4"، لدى طرحها.

وتأتي هذه الخطوة من "سامسونج" بغرض منح "غالاكسي إس 5" ميزة تنافسية، ليس فقط بغرض مُنافسة هواتف الشركات الكُبرى مثل "أبل" و"إتش تي سي"، بل من أجل مُنافسة الشركات الأقل شُهرةً، والتي تتميز هواتفها بأسعار مُنخفضة نسبياً، وذلك حسب ما أشار مصدر مُطلع في تقرير لموقع Bloomberg.

وسيأتي "غالاكسي إس 5" بشاشة قياسها 5.2 بوصة، تتميز بدقة عرض أعلى من المُتوفرة لهاتف "غالاكسي إس 4"، حسب المصدر.

وسيتم تزويد الهاتف القادم بقارئ للبصمة مبني ضمن الزر الرئيسي للجهاز Home Button، مع إمكانية تسجيل بصمات حتى 8 أصابع واستخدامها كاختصارات لتأدية مهام مختلفة، مثل اختصارات لفتح تطبيقات معينة لدى تمرير الإصبع الخاص بها فوق الزر الرئيسي، وذلك حسب تقرير حديث.

وكانت تسريبات سابقة تحدثت عن نية "سامسونج" طرح هاتفها القادم بُنسختين، معدنية وبلاستيكية، على أن يتم دعم النُسخة المعدنية من الجهاز بمعالج مبني وفقاً لمعمارية 64-بت ومُزود بثمانية أنوية فعلية، في حين ستُزَوَد النُسخة البلاستيكية بمعالج "سنابدراجون 805" الذي يُعتبر نُسخة مطورة عن مُعالج "سنابدراجون 800" الذي زودت "سامسونج" به جهازها "غالاكسي نوت 3".

وتُخطط الشركة لطرح هاتف "غالاكسي إس 5" خلال حدث خاص ستُجريه على هامش مشاركتها في مؤتمر الجوال العالمي "إم دبليو سي 2014" MWC 2014، الاثنين القادم.