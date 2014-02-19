عدد موظفي "سابك" تضاعف إلى 40 ألفاً حول العالم

قال فهد الشعيبي نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية بالشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، إن عدد منسوبي شركة "سابك" تضاعف خلال الأعوام العشرة الماضية ليصل إلى 40 ألف موظف حول العالم.

وأكد الشعيبي في كلمة ألقاها خلال مشاركته في الدورة الثانية عشرة لمؤتمر ومعرض الجمعية العربية العالمية لإدارة الموارد البشرية المقامة بدبي، أن العديد من موظفي الشركة بحاجة لمهارات قيادية عالمية بسبب عملهم وقيادتهم لموظفين يحملون خبرات حياتية ومهنية مختلفة.

وأشار بحسب ما نقلته "واس" الى استراتيجية (سابك) الخاصة بإدارة المواهب، التي تلبي التحديات المتنامية، وتبني لممارسات متقدمة لإدارة المهارة، حتى تتمكن من تحديد أولى الخطوات البسيطة التي يمكن للشركة اتخاذها ومن ثم التركيز عليها مبدئياً.

وبين أن الشركة حددت أربع أولويات لتحقيق رؤياها للعام 2025، من خلال التركيز على ثقافة الشركة، وثقافة قيادييها لتحقيق قوة الدفع الضرورية لإنجاز التغييرات؛ وضمان أن كل أعضاء الفريق لديهم المعارف والمهارات اللازمة للقيام بالوظائف المناطة بهم خير قيام؛ واستيعاب أن الشركة لا تقوم بالتوظيف لسد احتياجاتها الآنية، بل تتنبأ باحتياجاتها المستقبلية؛ وضمان أن فريق الموارد البشرية معدّ بشكل كامل لتحقيق أهدافه.

وتطرق الشعيبي لإجراءات التطوير المهني بشركة "سابك"، المتمثلة في برنامج التطوير المبكر للمهندسين في الشركة, إذ يتم إخضاع المهندسين حديثي التخرج، الذين لم يتموا سنتين على رأس العمل، لبرنامج منظم ومصمم لتوجيههم خلال مرحلة الانتقال من التعليم الجامعي إلى العالم المهني، موضحا أن البرنامج يهدف إلى جعل هذه التجربة ممتعة ومفيدة للمشاركين فيها وفي ذات الوقت فعالة لصالح الشركة.

