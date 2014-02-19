مجموعة بوخمسين القابضة تتقلد الوسام الذهبي للتميز

تحت رعاية وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان بن سعيد المنصوري، وبحضور نخبة من رجال الأعمال، أقيم حفل توزيع جوائز "أكاديمية تتويج" لرجال الأعمال والشركات المتميزة في جميع الصعد.

وفي هذا الشأن، منحت أكاديمية تتويج لجوائز التميز في المنطقة العربية في دبي مجموعة بوخمسين القابضة الكويتية "الوسام الذهبي" في مجال المسؤولية الاجتماعية على مستوى الوطن العربي.

وقلد وزير الاقتصاد الإماراتي، سلطان المنصوري، رئيس مجموعة بوخمسين القابضة رجل الأعمال جواد بوخمسين "الوسام الذهبي".

وفي هذا الصدد، قال بوخمسين إن المجموعة بقدر اهتمامها في المشاريع لا تنسى في المقابل مسؤولياتها تجاه المجتمع، خصوصاً أننا نؤمن بدور القطاع الخاص للمساهمة في تنمية المجتامع.

وأضاف أنه يعتز بحصوله على الوسام الذهبي، وهي لفتة كريمة من أكاديمية التتويج، معبراً عن شكره وتقديره لوزير الاقتصاد الإماراتي وجميع القائمين على حفل الجوائز.

وأكد بوخمسين أن المجموعة حريصة على استمرار دورها الريادي في بناء المجتمع، وستظل تمثل رافداً مهماً جنباً إلى جنب مع القطاع الحكومي.