"الفنادق السعودية" توزع 70 مليون ريال على مساهميها

أعلنت الشركة السعودية للفنادق، اليوم الأربعاء، قرار مجلس إدارتها بتوزيع 70 مليون ريال على مساهميها عن النصف الثاني من 2013 بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد تمثل 7% من القيمة الاسمية للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان نشرته على موقع السوق المالية "تداول" اليوم، أن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية "تداول" بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة التي سيعلن عنها لاحقاً.

وكانت الشركة قد سبق لها توزيع 50 مليون ريال عن النصف الأول لعام 2013، تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم، ليصبح إجمالي المبلغ المقترح توزيعه عن العام الماضي 120 مليون ريال تمثل 12% من القيمة الاسمية للسهم بواقع 1.20 ريال للسهم الواحد.