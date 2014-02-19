"جرير" السعودية تعتزم استثمار مليار ريال في 5 سنوات

قال رئيس مجلس إدارة شركة جرير للتسـويق محمد العقيل في مقابلة عبر الهاتف مع "العربية نت"، إن شركته تعتزم استثمار أكثر من 200 مليون ريال خلال العام الجاري، على أن يتضاعف هذا المبلغ ليتجاوز مليار مليار خلال 5 سنوات

وتعتبر "جرير" أكبر شركة بقطاع التجزئة مدرجة في السعودية.

و"سيتم افتتاح معرضين جديدين قريباً، أحدهما في أبوظبي والآخر في الكويت"، بحسب العقيل.

وحول هبوط مبيعات الشركة مع تطور النشر الإلكتروني والأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، قال العقيل إن الشركة تطور وسائلها بحسب ما تطرحه الشركات الكبرى مثل أبل وسامسونج بهدف المحافظة على المبيعات.

وارتفعت مبيعات الشركة 13.1%، إلى 5.242 مليار ريال في 2013 من 4.634 مليار في 2012.

وأغلق سهم جرير نهاية تعاملات أمس الثلاثاء عند مستوى 177 ريالا.

وتتأثر إيرادات الشركة المتنامية بمبيعات أقسام الهواتف الذكية ومستلزمات الكمبيوتر والأدوات المكتبية والأجهزة اللوحية والكتب.

وقال رئيس جرير لـ"العربية نت" إنه لم يتم افتتاح أي من الفروع المخطط لها خلال النصف الأول، وإنه جار العمل على الانتهاء من إعداد هذه الفروع وفق الجدول المعلن.

وأعلنت شركة جرير في فبراير الجاري عن توقيع 29 عقداً جديدا لأراض.

وتوسعت الشركة من متجر واحد في الرياض في 1979، إلى سلسلة تضم أكثر من 32 متجرا في أنحاء السعودية. وتبيع السلسلة الكتب والمستلزمات المكتبية، وأصبحت أيضا شركة كبرى لبيع الأجهزة الالكترونية.

وبلغ صافي ربح شركة جرير 653.3 مليون ريال، أو 174.2 مليون دولار، العام الماضي، مقابل 569.8 مليون ريال في 2012.

وقرر مجلس إدارة الشركة توزيع 1.4 ريال للسهم في 27 فبراير الجاري عن أرباح الربع الأخير من 2014.