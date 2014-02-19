1.02 تريليون ريال رأسمال 76 ألف شركة سعودية

حقق قطاع التجارة والصناعة معدلات نمو ملحوظة خلال العام 2012، إذ ارتفع إصدار السجلات التجارية من وزارة التجارة والصناعة بنسبة 19.3% خلال عام 2012 بإنشاء 8783 شركة جديدة متنوعة، مقارنة مع 7360 شركة أنشئت في عام 2011.

وكشف التقرير السنوي الـ49 الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي أن إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة بلغ 17.5 مليار ريال، بمتوسط رأسمال قدره مليونا ريال لكل شركة، مقابل إجمالي رؤوس أموال الشركات الجديدة لعام 2011 بلغ 26 مليار ريال منخفضاً 32.7%.

وأبان التقرير أن الشركات المساهمة شكلت النسبة الأكبر من أجمالي رؤوس الأموال للشركات الجديدة في عام 2012 بنسبة تمثل 66.5%، تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة بنسبة 17.5%، موضحاً أن العدد الإجمالي للشركات القائمة بالمملكة المرخصة من وزارة التجارة والصناعة بنهاية عام 2012 وصلت إلى 76775 شركة بإجمالي رؤوس أموال قدرها 1019.5 مليار ريال، في حين بلغت رؤوس أموال الشركة المساهمة 85.2% من إجمالي رؤوس أموال الشركات القائمة، بينما شكلت رؤوس أموال الشركات ذات المسؤولية المحدودة 14%، وشركات التوصية البسيطة نسبة 0.5%، ثم شركات التضامن بنسبة 0.2% من إجمالي رؤوس أموال الشركات القائمة حتى نهاية عام 2012.

وبين التقرير أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خلال عام 2012 سجلات تجارية لإنشاء 158134 مؤسسة تجارية توزعت على مختلف المملكة بنسبة متفاوتة، كان النصيب الأكبر منها منطقة الرياض بنسبة 26.2%، تلتها المنطقة الشرقية بنسبة 18.3%، ثم منطقة مكة المكرمة بنسبة 17.1%، وذلك من إجمالي عدد المؤسسات التجارية الجديدة خلال عام 2012، في حين بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات التجارية العاملة في المملكة المرخصة من وزارة التجارة والصناعة بنهاية عام 2012 حوالي 996.5 ألف مؤسسة تجارية، منها 29.5% في منطقة الرياض، و22.6% بمكة المكرمة، و17.1% في المنطقة الشرقية.

وفي مجال الصناعة، أوضح التقرير أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت خلال عام 2012 تراخيص صناعية لإنشاء 659 مصنعاً جديداً في مختلف الأنشطة الصناعية بتمويل إجمالي بلغ 9.3 مليار ريال، توفر فرص عمل لما يزيد على 34.5 ألف موظف وعامل، مفيداً بأن تصنيف تراخيص المشاريع الجديدة لعام 2012 حسب نشاطها الصناعي وإجمالي تمويلها تضمن صدور 22 ترخيصاً لصناعة الفلزات القاعدية بإجمالي تمويل بلغ نحو 2.3 مليار، ويشكل ما نسبته 25.1% من إجمالي تمويل التراخيص الصناعية الصادرة لهذا العام.

وشهد نهاية عام 2012 ارتفاع العدد الإجمالي التراكمي للمصانع القائمة بالمملكة المرخصة من وزارة التجارة والصناعة بموجب نظامي حماية وتشجيع الصناعات الوطنية واستثمار رأس المال الأجنبي إلى 5862 مصنعاً منتجاً بإجمالي تمويل بلغ حوالي 856.6 مليار ريال، توظف نحو 766.9 ألف موظف وعامل، منوهاً بتصنيف المصانع المنتجة حسب نشاطها الصناعي وإجمالي تمويلها البالغ في مجال تمويل صناعة المواد الكيمياوية والمنتجات الكيمياوية لعدد 580 مصنعاً بلغ 8 .452 مليار ريال وبنسبة 8 .52% من إجمالي تمويل المصانع القائمة بالمملكة، تليها صناعة منتجات المعادن اللالفزية الأخرى لعدد 1090 مصنعاً بمبلغ 8 .80 مليار ريال وبنسبة 4 .9% من إجمالي التمويل.