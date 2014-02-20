استمرار انكماش نشاط المصانع في الصين وتراجع التوظيف

أظهر مسح أولي للقطاع الخاص اليوم الخميس أن نشاط المصانع في الصين واصل الانكماش في فبراير، مع تراجع التوظيف بأسرع وتيرة في خمس سنوات.

وانخفضت القراءة الأولية لمؤشر ماركت (إتش إس بي سي) لمديري المشتريات في فبراير إلى48.3 وهو أدنى مستوى في 7 أشهر، مقارنة مع القراءة النهائية لشهر يناير البالغة 49.5 .

ومستوى 50 نقطة هو الفاصل بين الانكماش والنمو، ومن المرجح أن الاحتفالات بالسنة القمرية الجديدة التي بدأت في 31 يناير واستمرت أوائل فبراير كان لها تأثير على إنتاج المصانع، التي أغلقت في أكبر عطلة سنوية في الصين.

وتراجع المؤشر الفرعي للتوظيف للشهر الرابع على التوالي إلى 46.9 وهو أدنى مستوى له منذ فبراير 2009 أثناء الأزمة المالية العالمية.

كما انخفض المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة عن مستوى 50 نقطة للمرة الأولى في 7 أشهر، في حين ارتفعت طلبيات التصدير الجديدة مقارنة مع مستواها في يناير لكنها ظلت دون مستوى 50 .