اير فرانس-كيه.ال.ام تحقق 130 مليون يورو ربحا تشغيليا

عادت شركة اير فرانس-كيه.ال.ام إلى الربحية بقوة أكبر من المتوقع العام الماضي وقالت إنها تتجه لتحقيق هدف خفض الديون في 2015 بعد أزمة طويلة الأمد.

وقالت ثاني أكبر شركة طيران في أوروبا من حيث الإيرادات إن الأرباح التشغيلية بلغت 130 مليون يورو في 2013 مقارنة مع خسارة تشغيلية قدرها 336 مليون يورو في العام السابق. وهذا أول ربح أساسي للشركة في ثلاث سنوات.

وكان المحللون يتوقعون أن يبلغ الربح التشغيلي 88 مليون يورو في المتوسط بحسب بيانات تومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وتمسكت اير فرانس-كيه.ال.ام بتوقعاتها بتحقيق 2.5 مليار يورو أرباحا قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون في 2014 وقالت إنها تسعى لخفض صافي الدين إلى 4.5 مليار يورو في 2015 كما تعهدت من قبل.

وقال الرئيس التنفيذي ألكسندر دو جونياك "نحن واثقون في أن تدهور الوضع الاقتصادي قد توقف".

وزادت الإيرادات 0.4%، إلى 25.52 مليار يورو لكنها أدنى من متوسط التوقعات بينما زادت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك واستهلاك الديون بمقدار الثلث إلى 1.855 مليار يورو متجاوزة متوسط التوقعات البالغ 1.797 مليار.