"بي جي جروب" البريطانية تشتري 6 شحنات غاز نيجيري

تعاقدت بي.جي جروب البريطانية على شراء 6 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من إينيل الإيطالية في إطار سعيها للتعويض عن نقص الإمدادات من مصر.

وقالت مصادر تجارية إن بي.جي جروب ستتسلم الشحنات ابتداء من أكتوبر 2014 من محطة بوني أيلاند لتسييل الغاز في نيجيريا حيث تملك إينيل طاقة تصديرية.

وتوقعت بي.جي جروب للنفط والغاز الشهر الماضي أن الاضطرابات في مصر ستؤثر سلبا على إنتاجها هذا العام والعام القادم وهو ما دفعها لإعلان حالة القوة القاهرة وأدى بدوره لهبوط أسهمها.

وقالت بي.جي جروب التي تعتمد على مصر في نحو خمس إنتاجها إن الحكومة المصرية لم تلتزم بالاتفاقيات المتعلقة بحصة بي.جي من الغاز المستخرج من الحقول مع تحويل كميات كبيرة من الغاز إلى السوق المحلية.

وأعاق هذا بي.جي عن الوفاء بالتزاماتها التصديرية لمشروع للغاز الطبيعي المسال في مصر ولذلك فإنها أخطرت المشترين والمقرضين بحالة القوة القاهرة وهو ما يعفي فعليا كل الأطراف من شروط التعاقد بسبب ظروف خارجة عن سيطرتهم.