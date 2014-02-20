"دانون" الفرنسية تتطلع لنمو مبيعاتها في 2014

قالت مجموعة دانون الفرنسية للصناعات الغذائية إن نمو المبيعات سيتسارع هذا العام مع تزايد انتعاش سوق منتجات الألبان الأوروبية وسعي الشركة لتجديد الطلب الذي تآكل بسبب سحب منتجات لحليب الأطفال في آسيا.

وقالت دانون أكبر منتج للزبادي في العالم إن هامش الربح التشغيلي للشركة في 2014 قد يزيد أو يقل 20 نقطة أساس بعد هبوطه 81 نقطة أساس إلى 13.19 % في 2013 وهو ما جاء موافقا لتوقعات المحللين التي جمعتها الشركة.

وقالت دانون إن مبيعاتها الأساسية زادت 4.8 % إلى 21.298 مليار يورو (29.29 مليار دولار) في 2013 متجاوزة توقعات المحللين بنمو يبلغ 4.7 %.

وجاء ذلك في حدود توقعات دانون التي أعلنتها في أكتوبر والتي كانت بين 4.5 % و5% كما تجاوز النمو الذي سجلته منافستها السويسرية نستله الذي بلغ 4.6 %.

وتنتج دانون زبادي "أكتيفيا" و"أكتيمل" ومياه "إيفيان" وأطعمة الأطفال "بليدينا". وحددت دانون لهذا العام نموا مستهدفا للمبيعات الأساسية بين 4.5 % و5.5 %.