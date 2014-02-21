خبير: مواقع التواصل ساهمت بتجارة الإنترنت بالسعودية

قال خبير في مجال التجارة والتسويق الإلكتروني إن الهواتف النقالة باتت تشكل عنصراً حيوياً للاستفادة منها في التجارة الإلكترونية، خصوصاً في ظل تفقد مستخدمي الهواتف النقالة 150 مرة يومياً.

وأوضح الخبير في مجال التجارة والتسويق الإلكتروني، خالد الذوادي في ورقته بعنوان "فرص التجارة الإلكترونية لرواد الأعمال" من خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية بمحافظة القطيف، أن الإحصائيات - خلال شهر يناير الماضي - بشأن مستخدمي شبكات الإنترنت بالمملكة تشير إلى أن النسبة تصل إلى 45%.

وأفاد الذوادي بأن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت كثيرا في نمو التجارة الإلكترونية، لاسيما بالنسبة للأفراد الذين يستفيدون من هذه الشبكات في تنمية القدرة التسويقية، فيما لا تزال الشركات الكبرى والمتوسطة أقل قدرة في الاستفادة من هذه التجارة التي تشهد نموا عالميا، فالنمو في الشركات الكبرى والمتوسطة اقل من المتوسط في الوقت الراهن.

وقال إن مشاكل الدفع لا ينبغي أن تكون عائقا في التجارة الالكترونية، فالكثير من التجارب الناجعة لم تضع هذا المعوق حجر عثرة في سبيل تنمية حجم المداخيل، مبينًا أن هناك وسائل متعددة لتجاوز هذه المعضلة، ومنها على سبيل المثال الدفع وقت الاستلام وغيرها من الأدوات الاخرى التي يمكن ابتكارها في سبيل الحصول على الحقوق المالية ، مشددا على ضرورة الالتزام بالمصداقية والقدرة على الوصول للمستهلك خلال فترة قصيرة لا تتجاوز الشهر، داعيا لسرعة التواصل مع الزبائن من خلال الرد على الاستفسارات في وقت قصير، مؤكداً على أهمية الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج عن المنتجات، مستشهدا بالعديد من التجارب الناجعة من الجنسين الرجال والنساء.

وذكر أن الفيديو يمثل في الوقت الراهن افضل وسيلة لإيصال الفكرة، فهو الاقدر على الانتشار السريع بالمقارنة مع أي وسيلة اخرى لبث محتوى مرئي، والاستفادة من المواقع المجانية التي توفر ميزة تحميل مقاطع الفيديو، مؤكدا على اهمية الاستفادة من المواقع المتخصصة في التجارة الالكترونية للترويج عن المنتجات، فهناك العديد من المواقع المتاحة التي تسمح بالترويج دون مقابل.

من جهته، أوضح المستشار التسويقي الإلكتروني أحمد مطر، أن التسويق عبارة عن تحقيق لأهداف التسويق و التواصل مع الجمهور عبر الإنترنت "وسائط إلكترونية"، من خلال مواقع الانترنت، وشبكات التواصل الاجتماعي، والجوال، عاداً التجارة الالكترونية هي عمليات بيع و شراء للمنتجات وللخدمات وتسويقها عبر الانترنت.

ولفت الانتباه إلى أن إستراتيجية التسويق الإلكتروني هي خطة يتبعها المسوقون لدعم وتحقيق الأهداف التجارية والتسويقية عن طريق الانترنت، مضيفا أن التسويق المتعدد القنوات عبارة عن تكامل من قنوات مختلفة ودعمها لبعضها للوصول إلى أفضل نتائج من التواصل و الوصول وبالتالي الانتشار.

وأشار مطر، في ورقته "التسويق الإلكتروني"، إلى أهمية التأني والتريث قبل قرار اختيار المزود الخاص لاستضافة الموقع، بهدف الحصول على المشورة بغض النظر عن العروض، والوعود المقدمة من ضمان الاتصال، وسرعة الخوادم والسعة، داعيا إلى للالتفات لمجموعة من العوامل قبل اختيار مزود استضافة الموقع، وهي السعر والتوجه (الاختصاص) والمواصفات التقنية، والدعم الفني، والاضافات والمميزات، ونوعية الاجهزة المستخدمة و رضا العملاء (التقييم) ومميزات البريد الالكتروني ولوحة التحكم (الواجهة) والمجال للتوسع والنمو.