61 ألف طلب نقل أرقام بين "اتصالات" و"دو" بالإمارات

قالت هيئة تنظيم الاتصالات في الإمارات، إنها استقبلت 61 ألف طلب لنقل الأرقام بين شركتي اتصالات ودو منذ إطلاق خدمة نقل الأرقام نهاية ديسمبر الماضي.

وبحسب هيئة الاتصالات، تم نقل ما يزيد على 23 ألف رقم من إجمالي الطلبات المقدمة، في حين تم إعادة تقديم العديد من الطلبات الأخرى، وذلك لاستكمال بعض الأوراق والبيانات اللازمة.

من جهته، قال محمد ناصر الغانم، مدير عام "هيئة تنظيم الاتصالات": يشكل إطلاق خدمة نقل الأرقام جزءاً من استراتيجيتنا المتمثلة في تعزيز وإذكاء روح المنافسة بين موفري خدمات الهاتف النقال في الدولة، الأمر الذي ينعكس بشكل إيجابي على مستويات الجودة وحسن الأداء. وتتيح هذه المبادرة الفرصة أمام جميع المشتركين لاختيار الشبكة التي يفضلونها دون الحاجة إلى تغيير رقم الهاتف. ويعكس العدد الكبير من الطلبات مدى اهتمام العملاء بهذه الخدمة، وتنحصر مهمتنا الرئيسية في متابعة آليات العمل وضمان إنجاز معاملات نقل الأرقام بأسرع وقت ممكن ودون إبطاء، شريطة استيفاء كافة الأوراق والبيانات اللازمة لإتمام المعاملة".