تويوتا: سنبذل كل جهد لإرضاء المستهلكين بالسعودية

أكدت شركة "تويوتا" اليابانية لصناعة السيارات، أنها ستبذل كل جهد ممكن لإرضاء زبائنها ومستهلكي السيارات التي تنتجها إلى السوق السعودي.

جاء ذلك خلال اجتماع في طوكيو، عقده وزير التجارة والصناعة السعودي، الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، مع رئيس مجلس إدارة شركة "تويوتا" اليابانية، يوشي آمادا ومجموعة من التنفيذيين في الشركة.

وتباحث الوزير مع كبار مسؤولي الشركة بعدة قضايا، من بينها إطلاعهم على نتائج استبيان يخص رضا المستهلكين في السعودية، عن خدمات ما بعد بيع السيارات، بحسب "واس".

وقال الربيعة الذي يقوم بعدة زيارات للشركات اليابانية ضمن الوفد المرافق لولي العهد السعودي لليابان، إن قطاع السيارات في المملكة تحول إلى قطاع تنافسي.