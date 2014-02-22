دار الأزياء "فرساتشي" ستبيع حصة بـ220 مليون يورو

قال الرئيس التنفيذي لبيت الأزياء الإيطالي "فرساتشي"، جيان جياكومو فيراريس، إنه يأمل أن يتخذ قراراً نهائياً بشأن ضم شريك يشتري حصة أقلية في غضون أسبوع أو اثنين، وهي الحصة التي يتنافس عليها بشراسة ثلاثة من صناديق الاستثمار العالمية.

وستبيع "فرساتشي" - المملوكة بالكامل لعائلة مؤسسها جياني فرساتشي منذ مقتله في عام 1997 - حصة 20 % لمستثمر من الخارج لتمويل النمو بحسب رويترز.

وقالت مصادر مطلعة إن الشركة قيمت بنحو 1.1 مليار يورو من جانب صندوق إيطالي تدعمه الدولة كان أحد المنافسين على الحصة في البداية، بما يشير إلى أن الحصة المعروضة للبيع ستكون قيمتها نحو 220 مليون يورو.

وقال قبل أن تعرض العلامة التجارية الفاخرة مجموعة الأزياء النسائية لفصلي الخريف والشتاء في أسبوع الموضة في ميلانو "المنافسة شديدة".

وأعدت "فرساتشي" قائمة مختصرة للمتنافسين على حصة 20% تضم صندوق بلاكستون الأميركي وشركة "سي سي إم بي" الأميركية و"انفستكورب" البحرينية. وقال فيراريس إن المنافسة مازالت قائمة بين الشركات الثلاث.

وتنوي الشركة إدراج أسهمها في البورصة خلال ثلاثة إلى خمسة أعوام، وتبحث عن شريك لا يحق له التدخل في الشؤون الإدارية اليومية.

وتهدف لجمع أموال لفتح متاجر في أنحاء متفرقة في العالم، وتطوير أنشطة الملابس والإكسسوارات.