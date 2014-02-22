1.43 مليار دولار أرباح "أتش بي" خلال الربع الأول

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

سجلت شركة هيوليت باكارد "إتش- بي" أرباحاً صافية خلال الربع المالي الأول، بقيمة بلغت 1,43 مليار دولار، بارتفاع طفيف على تقديرات المحللين.

وتدل هذه النتائج على أن خطة التحول بعيدة المدى التي وضعتها الشركة الأميركية يمكن أن تؤتي ثمارها.

وقالت الشركة إنها حققت إيرادات بقيمة 28,15 مليار دولار خلال الربع المالي بتراجع نسبته 1% عن الفترة نفسها من العام الماضي. وتزيد أرباح الشركة بنسبة 16% عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وقالت ميج ويتما رئيسة الشركة: إن "إتش-بي" في وضع أقوى اليوم مما كانت عليه في وقت سابق، وأن الإبداع يحفز العودة القوية.