إشراق الإماراتية تعتزم بناء 3 أبراج بـ600 مليون درهم

أعلنت شركة إشراق العقارية عن عزمها إقامة ثلاثة أبراج، من بينها برج سكني وبرج فندقي من فئة خمسة نجوم بالإضافة إلى برج شقق فندقية بقيمة 600 مليون درهم، وذلك في منطقة "جميرا فيلج" في دبي.

وقالت الشركة في بيان صحافي إن الأبراج التي سيبلغ ارتفاعها 30 طابقا لكل برج سيجري إطلاق عمليات البيع في البرج السكني منها بعد الانتهاء من أعمال التصميم وإطلاق عملية الترويج قريباً.

وكانت شركة إشراق العقارية قد أطلقت مشروع "جميرا رايز" في منطقة جميرا فيلج الذي يضم ثلاثة ابراج متعددة الاستخدام ليرتفع عدد الابراج التي ستتولى اشراق العقارية انشاءها في المنطقة نفسها 6 أبراج بعد إتمام عملية الاستحواذ.