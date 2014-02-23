الاتصالات السعودية تشارك بمؤتمر الأنظمة في إسبانيا

أعلنت مجموعة الاتصالات السعودية عن مشاركتها بأعمال المؤتمر العالمي لأنظمة الاتصالات المتنقلة بمدينة برشلونة بإسبانيا ابتداء من يوم غد.

وتأتي مشاركة مجموعة الاتصالات السعودية في 4MWC-201 التي تستمر حتى 27 من فبراير الجاري برعاية ذهبية للبث الحي الخاص ببرامج المؤتمر التلفزيونية على الشاشات داخل وخارج المؤتمر وعلى الموقع الإلكترونية للبث الحي Mobile World Live .

وتتضمن مشاركة STC المشاركة في عدة اجتماعات مع كبار صناع القرار في قطاع الاتصالات والموردين والمشغلين، ومن المتوقع أن تبرم على هامش مشاركتها في المؤتمر عدد من الاتفاقيات مع جهات إقليمية وعالمية في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بهدف تحسين وإثراء تجربة العملاء، والاستمرار في تقديم خدمات وعروض جديدة تلبي احتياجاتهم، إضافة إلى زيادة الاستثمار في تطوير البنية التحتية لشبكة البرودباند .

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شركة من 59 دولة لعرض أحدث المنتجات والتقنيات والتطبيقات، ويمثل منصة لتبادل الخبرات والرؤى المستقبلية وعقد الصفقات في مجال الاتصالات المتنقلة، فيما يتناول الجوانب المتعلقة باستخدامات الهواتف المتحركة وتطبيقاتها وتأثيرها على حياة الأفراد والمجتمعات.