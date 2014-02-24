صحيفة: أرابتك تعتزم الاستحواذ على "الخرافي ناشيونال"

كشفت صحيفة "الاتحاد" الإماراتية عن سعي مجموعة أرابتك القابضة الاستحواذ على شركة الخرافي ناشيونال الكويتية مقابل 5.5 مليار درهم، فيما قالت مصادر لوكالة رويترز، التي قالت إن قيمة الصفقة ملياري درهم.

وفي اتصال مع العربية رفضت شركة ارابتك التعليق، في حين قال مصدر مسؤول في مجموعة الخرافي أنه لا يمكن التعليق على الخبر حتى الآن.

وبحسب الصحيفة فإن المفاوضات بين الطرفين بلغت مراحل متقدمة تمهيداً لإبرام الاتفاق النهائي في غضون أسابيع قليلة.

وتشمل صفقة الاستحواذ جميع أصول وعمليات الخرافي ناشيونال في تسع مدن عربية أبرزها موجودة بالكويت والإمارات بجانب مصر والسعودية.

يذكر أن أرابتك قررت مؤخراً تأسيس 5 شركات جديدة بالاستثمار داخل وخارج الإمارات في مشاريع البنية التحتية والقطارات والمطارات ومشاريع البناء والتشغيل والتحويل والأنشطة التابعة لها بجانب الطاقة.