شركة الخضري تقرر توزيع أرباح بقيمة 26.5 مليون ريال

أقر مجلس إدارة شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري في اجتماعه يوم أمس الأحد، التوصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن العام المالي 2013، بواقع 50 هللة للسهم الواحد بإجمالي 26.5 مليون ريال، تمثل 5% من قيمة السهم الأسمية.

وقالت الشركة إن أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المقيدين بسجلات الشركة لدى السوق المالية السعودية تداول بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للمساهمين والتي سيتم إعلان موعدها لاحقاً، فيما ستعلن الشركة لاحقاً عن موعد وطريقة توزيع الأرباح.

كما أعلنت الشركة انتهاء المزاد العلني الذي تم إجراؤه في الفترة من 18 إلى 20 فبراير الحالي، وبلغ إجمالي قيمة بيع آليات ومعدات الشركة بالمزاد 56.3 مليون ريال حققت من خلاله ربحا بلغ 39.3 مليون ريال، سيظهر أثرها المالي في الربع الأول من العام المالي الحالي.