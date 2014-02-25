مؤسس فيسبوك: "واتس آب" يستحق أكثر من 19 مليار دولار

كشف المدير التنفيذي لشركة "فيسبوك"، مارك زوكربيرغ، عن الخطط المستقبلية لشركته فيما يخص الأجهزة المحمولة، وذلك في كلمة ألقاها ضمن مشاركته في مؤتمر الجوال العالمي "إم دبليو سي 2014" المقام حالياً بمدينة برشلونة الإسبانية.

وفي أول ظهور كبير له بعد أن دفع زوكربيرغ أكثر من 16 مليار دولار بغية الاستحواذ على خدمة التراسل الفوري "واتس آب"، قال مؤسس أكبر شبكة تواصل اجتماعي في العالم، "نريد أن نخلق نغمة اتصال للإنترنت".

ولدى سؤاله عن صفقة الاستحواذ على "واتس آب"، قال زوكربيرغ، "واتس آب هو الأنسب لنا"، مشيراً إلى أن "واتس آب" هو التطبيق الأكثر جذباً للمستخدمين على الهواتف المحمولة.

وأضاف "أعتقد شخصياً أن التطبيق يستحق أكثر من 19 مليار دولار، ذلك أن قلة قليلة من الخدمات تمكنت من الوصول إلى نصف مليار مستخدم حول العالم".

وركز زوكربيرغ في بداية كلمته على مبادرة Internet.org، موضحاً الأسباب وراء سعيه لجلب الإنترنت الرخيص أو المجاني إلى معظم سكان العالم، مشيراً إلى أن معظم سكان الأرض ليس لديهم اتصال بالإنترنت على الإطلاق.

وذكر زوكربيرغ أن مشروع مبادرة Internet.org سيتم تسييره بمشاركة العديد من شركات الاتصال حول العالم، وأضاف أنه لا يزال يبحث في إضافة المزيد من الشركاء على مدى السنوات القليلة القادمة.

ووفقاً لزوكربيرغ، يُختصر جزء من استراتيجية مبادرة Internet.org في تقليل التكلفة الإجمالية اللازمة للحصول على اتصال بالإنترنت، وكذلك لتقليل تدفق البيانات العامة، وفي الوقت نفسه زيادة كفاءة تقديم الإعلانات.