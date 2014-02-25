"الخضري" السعودية تفوز بمشروع حكومي بـ145 مليون ريال

كشفت شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري السعودية عن فوزها بمشروع من وزارة الشؤون البلدية والقروية (بلدية محافظة حفر الباطن) لتنفيذ مشروع نظافة مدينة حفر الباطن بقيمة 145.8 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول" إن العقد يمتد لنحو 1825 يوما، بناء على خطاب الترسية.

وأوضحت شركة الخضري أنها ستقوم بالإعلان عن توقيع العقد والبداية المتوقعة للأثر المالي في حينه.

وكان مجلس إدارة الشركة قد أقر توصية للجمعية العامة للمساهمين بتوزيع أرباح نقدية لمساهمي الشركة عن العام المالي 2013، بواقع 50 هللة للسهم الواحد بإجمالي 26.5 مليون ريال، تمثل 5% من قيمة السهم الإسمية.