"العثيم" تضاعف رأسمالها 100% بمنحة مجانية للمساهمين

أوصى مجلس إدارة شركة أسواق عبدالله العثيم في اجتماعه المنعقد، أمس الاثنين، الجمعية العامة غير العادية بزيادة رأسمال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة، ليرتفع رأس المال من 225 مليون ريال إلى 450 مليون ريال، بزيادة بنسبة 100% عبر منحة مجانية للمساهمين بواقع سهم مقابل كل سهم.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن عدد أسهم الشركة سترتفع إلى 45 مليون سهم مقابل 22.5 مليون سهم حاليا، مشيرة إلى أنه سيتم رسملة 225 مليون ريال من حساب الاحتياطيات النظامية والاختيارية والأرباح المبقاة.

وأكدت أن الهدف من زيادة رأسمال الشركة هو مقابلة التوسعات الحالية والمستقبلية في فروع الشركة وتدعيم القاعدة الرأسمالية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو أفضل خلال الأعوام القادمة، مبينة أن أحقية أسهم المنحة ستكون للمساهمين المسجلين بسجلات الشركة لدى مركز الإيداع للأوراق المالية "تداول" بنهاية يوم التداول الذي تنعقد فيه الجمعية العامة غير العادية وسيحدد لاحقا، وأن المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة، وفقاً لنظام الشركات والأنظمة المعمول بها.