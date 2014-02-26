أميركا تغرم آسيانا لفشلها في دعم أسر ضحايا طائرتها

على خلفية تحطم طائرة تابعة لشركة خطوط آسيانا الجوية في سان فرانسيسكو في يوليو، فرضت الولايات المتحدة غرامة قدرها نصف مليون دولار على الشركة، بسبب ما أسمته فشل الخطوط في مساعدة الركاب وأسرهم بالشكل اللائق، في أعقاب تحطم الطائرة.

وقالت الحكومة الأميركية في بيان وزعته وزارة النقل، إن الشركة الكورية انتهكت قانون دعم الأسر لشركات الطيران الأجنبية لعام 1997، وذلك بسبب عدم إعلانها على الفور عن رقم هاتف يمكن للأسر أن تتصل عليه للحصول على معلومات، علاوة على ذلك استغرقت آسيانا يومين كاملين من أجل التواصل بنجاح مع أسر معظم الركاب، بينما لم يتم الاتصال ببعض الأسر لمدة خمسة أيام بعد الحادث.

وقال وزير النقل الأميركي أنتوني فوكس "في الحالة النادرة للغاية لحدوث تحطم، تكون شركات الطيران لديها مسؤولية لتقديم دعمها الكامل لمساعدة الركاب وأسرهم من خلال اتباع كل عناصر خطط دعم الأسر، يجب أن يكون آخر شيء يمكن أن يمثل قلقا للأسر والركاب في مثل ذلك الوقت العصيب هو كيفية الحصول على معلومات من شركة الطيران".