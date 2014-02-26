129.4 مليون ريال خسائر "وقاية للتأمين" المتراكمة

كشف تحليل أجرته "العربية نت"، لنتائج شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي السعودية، بحسب آخر نتائج مالية معلنة وصول خسائرها المتراكمة إلى 129.4 مليون ريال.

وأعلنت هيئة السوق المالية أمس عن تعليق تداول سهم شركة وقاية للتأمين ابتداءً من اليوم، حتى إعلان الشركة قوائمها المالية السنوية للعام الماضي، وكان آخر سعر تداول عليه السهم هو 29 ريالاً، حيث خسر سهم الشركة 8.5%، منذ بداية العام.

وبلغت خسائر الشركة في الربع الأخير من العام الماضي نحو 59.2 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 3.3 مليون ريال خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.

وخلال العام الماضي خسرت وقاية للتأمين نحو 56.9 مليون ريال، مقابل 8.6 مليون ريال أرباح في 2012.

وقالت هيئة السوق المالية السعودية إن التعليق جاء نتيجة لعدم التزام شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بالإعلان عن القوائم المالية السنوية خلال المدة النظامية المحددة في قواعد التسجيل والإدراج.