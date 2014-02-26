34 مليون درهم حصيلة مزاد "نخيل" بقسائم "جميرا بارك"

بلغت حصيلة المزاد الذي نظمته شركة "نخيل"، اليوم الأربعاء، وطرحت فيه ثماني قسائم سكنية في مشروع "جميرا بارك" حوالي 34 مليون درهم وبمتوسط سعر قدره 4 ملايين و300 ألف درهم للقسيمة السكنية الواحدة.

وشهد المزاد إقبالاً ملحوظاً، وحظي بحضور أكثر من 50 من العملاء النوعيين الجادين بالاستثمار، حيث وصل سعر القدم المربعة للقسائم السكنية في مشروع "جميرا بارك" المميز إلى أكثر من 500 درهم.

وقال متحدث باسم شركة "نخيل" إن "المزاد الذي أطلقناه اليوم حقق نجاحاً كبيراً للغاية، حيث إن 80% تقريباً من الحضور سجلوا قبل يوم من انطلاق المزاد وفي وقت مبكر، وهذا يعكس الإقبال الكبير على القسائم السكنية للمشروع".