السعودية للكهرباء: لا صحة لرفع أجور خدمة العداد

أكد المهندس زياد بن محمد الشيحة، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، أنه لا صحة على الإطلاق للأخبار التي تم تداولها مؤخراً في بعض وسائل الإعلام عن عزم الشركة إصدار تعديلات جديدة لرفع رسوم خدمة عداد الكهرباء بواقع 5 ريالات.

وشدد المهندس الشيحة على أن إصدار التعديلات عن التعريفة الكهربائية، والرسوم الأخرى المتعلقة بالخدمات الكهربائية هي من مسؤولية وصلاحية هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج.

وطالب المهندس زياد الشيحة بتحري الدقة والمسؤولية عن نشر مثل هذه الأخبار التي تُحدث بلبلة وتساؤلات لدى المشتركين والحصول على المعلومات من الجهات المختصة.