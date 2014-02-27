"التجارة" السعودية تدعو مساهمين لتسلم 325 مليون ريال

دعت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في لجنة المساهمات العقارية في السعودية 1915 مساهماً إلى سرعة تحديث بياناتهم ومراجعة بنك البلاد في جميع مدن المملكة لاستلام حقوقهم، مصطحبين "الهوية الوطنية" وأصول مستندات المساهمة لتتمكن اللجنة من تحويل أموالهم مباشرة، وذلك للمساهمين في 13 مساهمة قامت اللجنة بتصفيتها .

وأعلنت اللجنة عن أسماء المساهمات التي لم تستلم مبالغ مساهميها البالغة 325 مليون ريال حتى اليوم، وهي المتبقية من أموال المساهمين في مساهمات (الرفايع "روز اندستريا" والقصوى ومساهمات النهابي ومخطط السلام بالرس والمطلق ومساهمة الروابي ومساهمة محمد البصري ومساهمة حي النسيم ومساهمة محمد عبود الزهيري ومساهمة أرض الصواريخ بجدة ومساهمة خنشليلة ومساهمة قرى سلمان.